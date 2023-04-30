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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 8:15

Два нижегородских подростка попали в ДТП на мопеде в Тонкинском районе

Пострадавших доставили в больницу
Елизавета КОПЫЛОВА
Два нижегородских подростка попали в ДТП на мопеде в Тонкинском районе

Два нижегородских подростка попали в ДТП на мопеде в Тонкинском районе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два несовершеннолетних подростка попали в аварию на мопеде в поселке Тонкино. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Поздно вечером 29 апреля 17-летний парень со своей 15-летней подругой на улице Совхозной в Тонкинском районе не справился с управлением мопеда, после чего они врезались в автомобиль.

Подростки получили телесные повреждения, их доставили в Тонкинскую ЦРБ.

Напомним, что ранее сообщалось о страшном ДТП с Лысковском районе. На трассе М-7 при столкновении двух автомобилей погибло три человека, один из них ребенок. Четыре человека были доставлены в больницу, они были в тяжелом состоянии.