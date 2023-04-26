Среди жертв есть дети: три человека погибли и четверо пострадали в страшном ДТП под Нижним Новгородом

Семь человек пострадали в страшной аварии в Лысковском районе 26 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшная авария произошла сегодня ранним утром на трассе М-7 в Лысковском районе Нижегородской области. Там при столкновении двух легковушек погибли три человека, в том числе ребенок. Еще четверо в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- ДТП произошло в районе поселка Нива около 4.30 утра. Столкнулись автомобили «Киа» и «Лада Ларгус», два человека погибли на месте. Ребенок, доставленный в больницу, позднее тоже скончался, - рассказали в ведомстве.

Еще четыре человека были доставлены в больницу – у большинства из них тяжелейшие травмы.

Как рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, среди пострадавших есть четырехлетний ребенок – у него многочисленные порезы и ссадины, сейчас он находится в профильном отделении больницы под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

28-летний мужчина – по предварительной информации, он находился за рулем одной из машин, - в крайне тяжелом состоянии травматического шока находится в отделении реанимации. Другой водитель 44 лет также в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

- Еще один мужчина в тяжелом состоянии сейчас находится в операционной – идет операция, - подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшей аварии.