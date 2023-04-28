65-летнему нижегородцу, которого внучка обвинила в педофилии от скуки, дали 15 лет строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области вынесли приговор 65-летнему пенсионеру, которого собственная внучка обвинила в педофилии. Как выяснилось, сделала она это от скуки и быстро опровергла показания, но было уже поздно.

Эта история произошла два года назад. Летом 11-летнюю девочку родители привезли из Сочи в нижегородскую деревню к бабушке с дедушкой. Ей там стало скучно, и она нашла в интернете инструкцию «как сделать так, чтобы родители поскорее забрали тебя из лагеря». Следуя этим рекомендациям, школьница написала сестре в смсках, что дед к ней приставал и целовал ее. Отец увидел сообщения и сразу же написал заявление в полицию. На следующий день девочка призналась, что оболгала деда, но было уже поздно – на мужчину завели уголовное дело.

Все два года семья писала в различные инстанции, чтобы дело прекратили. Девочка раскаивалась и пыталась доказать, что это всё неправда, но это не помогло.

- Мы постоянно бегали к следователю, она [дочь] просила, чтобы поменяли ее показания. Были проведены гинекологическая, психологическая экспертизы, экспертиза нижнего белья, и даже дедушка проходил детектор лжи – всё показало отрицательно, но в суде это не учитывается, - рассказала мама девочки.

В результате мужчину приговорили к 15 годам строгого режима. Сам он говорит, что в силу его возраста это «билет в один конец». Семья намерена обжаловать приговор суда.

Вместе с тем напомним, что на днях в Нижнем Новгороде осудили воспитателя, который во время тихого часа трогал под одеялом мальчиков 5-6 лет. Его вина была доказана по 10 эпизодам за три года (а педагогом он работает больше 10 лет). Его приговорили к 13 годам колонии.