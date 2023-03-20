Дорогу на улице Родионова в Нижнем Новгороде сузят из-за строительства метро ФОТО: телеграм-канал «МетроНН»

Дорогу на улице Родионова в Нижнем Новгороде сузят из-за строительства метро. Изменения затронут участок от перекрестка с улицей Ковровской до улицы Донецкой. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

Временные неудобства связаны с расширением стройплощадки новой станции метро «Площадь Сенная».

Отметим, что в подземном тоннеле от начала улицы Родионова и вплоть до улицы Донецкой будут располагаться тупики, предназначенные для оборота и ночного отстоя составов.

Сроки работ, как и внедрение новой схемы движения автомобилей будут определены после положительного заключения «Главгосэкспертизы России».

Напомним, на площади Сенной в Нижнем Новгороде начали заливать сваи и укреплять грунт. Ведутся подготовительные работы для устройства стартового котлована новой станции метро.

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