Два сквера в Нижнем Новгороде получили новые названия. Фото: пресс-служба Городской Думы Нижегородской области

Два сквера в Нижнем Новгороде получили новые названия. Их переименовали в сквер Сталинградской битвы и 100-летия санитарной службы. Об этом сообщает пресс-служа Городской думы.

На заседании, которое прошло 26 апреля, депутаты Городской думы решили переименовать сразу два общественных места в Нижнем Новгороде.

Теперь сквер на пересечении улиц Белинского и Горького будет носить название «Сквер 100-летия санитарной службы России». Такое название попросил сделать региональный Роспотребнадзор в качестве благодарности всем сотрудникам, которые на протяжении долгих лет обеспечивают радиационную, химическую и биологическую защиту населения.

Локация, которая расположена на пересечении улиц Бекетова и Нартова, будет носить название «Сквер Сталинградской битвы».

Кроме того, депутаты Городской думы приняли решение увековечить память нижегородцев Никиты Овчинникова и Алексея Чепко, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Также хотят увековечить память основателя и первого директора Института прикладной физики Академии наук СССР, крупнейшего российского учёного и организатора отечественной науки в области радиофизики Андрея Викторовича Гапонова-Грехова и выдающегося ученого-физика и педагога, специалиста в области радиофизики и физики плазмы, основателя крупной научной школы Михаила Адольфовича Миллера.