Детский тренер хоккейного клуба из Дзержинска Алексей Чепко погиб в ходе СВО

Фото: социальные сети Алексея Чепко.

Детский тренер хоккейного клуба «Радий» из Дзержинска Алексей Чепко погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Его не стало 6 января. Об этом сообщается на странице самого молодого человека ВКонтакте, доступ к которой имеет семья и близкие спортсмена.

О том, где и когда состоятся похороны Алексея, пока не сообщается.

Тренера мобилизовали в начале октября. Тогда проводить его пришли его воспитанники, ребятишки из команд 2011 и 2013 годов рождения. Они пришли к военкомату с плакатами и рисунками.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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