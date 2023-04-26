Нижегородскому воспитателю дали 13 лет за домогательства до малышей в детском саду. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Бывшего воспитателя детского сада в Нижнем Новгороде признали виновным в домогательстве к детям. Ему дали 13 лет лишения свободы. Об том сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, что бывший сотрудник детского сада работал в сфере образования 14 лет. Помимо работы в детском саду он вел футбольную секцию и тренировал ребят в местной спортивной школе. Родители и коллеги описывали воспитателя как положительного человека.

Уголовное дело было возбуждено по причине того, что воспитатель приставал к мальчикам во время тихого часа. Он трогал их под одеялом, а за молчание давал конфеты.

Суд установил, что с 2018 по 2021 год подсудимый совершал действия сексуального характера по отношению к малолетним мальчикам пяти и шести лет. Судом было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.