Наталья Исаева может покинуть пост министра соцполитики Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Наталья Исаева может покинуть пост министра социальной политики Нижегородской области в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «ВОВК» со ссылкой на собственные источники.

Исаева была назначена на эту должность в январе 2022 года, когда бывший глава министерства Юрий Хабров перешел в структуру федерального правительства. По словам политического обозревателя Андрея Вовка, оценить работу Исаевой за это время сложно, поскольку были как положительные, так и отрицательные моменты.

- За время работы Натальи Исаевой министерство соцполитики перешло из блока замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова в блок Андрея Гнеушева. Возможно, изменились задачи ведомства, и Исаева под них уже не подходит, - пишет Вовк о вероятных причинах ее отставки.

Также известно, что супруг Натальи Исаевой Константин Исаев в настоящее время возглавляет АНО «Дом народного единства», которое открылось в конце прошлого года.