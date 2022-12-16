Дом народного единства открылся в нижегородском парке им. Пушкина

Здание было отремонтировано в рекордно короткий срок. Фото: Александр Воложанин

Новое здание Дома народного единства торжественно открыли в парке им. Пушкина в Нижнем Новгороде 15 декабря. На мероприятии присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие чиновники, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основное назначение нового пространства – консолидация активной общественности. Дом народного единства станет площадкой для диалога общественности, экспертов и органов власти.

- Этот Дом объединит неравнодушных людей, здесь их всегда готовы поддержать. Здесь будут проходить важнейшие дискуссии с участием ученых, социологов, политологов, журналистов. Будут обсуждаться проблемы и вырабатываться совместные решения, многие из которых в дальнейшем можно будет масштабировать, - сказал Глеб Никитин.

В здании есть залы, коворкинги и переговорные. Фото: Александр Воложанин

Дом народного единства открылся в здании бывшего ресторана «Онегин», которое в последние годы находилось в запустении. Как рассказал архитектор проекта Станислав Горшунов, капитальный ремонт здесь был выполнен в рекордно короткие сроки – всего за 8 месяцев. Работы выполняла местная нижегородская компания, которая на 99% использовала отечественные стройматериалы.

В обновленном здании имеются залы, переговорные комнаты, коворкинги. Здесь активные нижегородцы смогут проводить различные мероприятия: конференции, концерты, совещания, мастер-классы, тренинги и прочее. В Доме народного единства есть всё для этого необходимое: мебель и оборудование.

Здесь будут проводить мероприятия активные нижегородцы. Фото: Александр Воложанин

- Все пространства, которые мы проектировали, трансформируются и могут выполнять разные функции. К примеру, в актовом зале можно проводить самые разные массовые мероприятия, в том числе просмотр фильмов, поскольку раньше здесь был кинотеатр. Концепция проекта – всё для людей, чтобы они могли быть здесь «единым и целым», - рассказал Станислав Горшунов.

На базе Дома народного единства уже реализуется несколько инициатив. Фото: Александр Воложанин

Сейчас на базе Дома народного единства работает ресурсный центр для НКО и активных граждан, офис по оказанию помощи Харцызску (ДНР), координационный центр по поддержке нижегородских военнослужащих, а также аппарат Регионального совета Нижегородской области.