Эколог Юрий Коробов. Фото предоставлено пресс-службой АО "Берега".

Эксперт-эколог, координатор специальных проектов Национального экологического корпуса Юрий Коробов заявил о проблеме продаже рыбы вдоль российских трасс и дорог в необорудованных для этого местах и представил альтернативу сложившемуся на сегодня подходу к частной рыбалке и продаже её трофеев.

«Действуя аккуратно и вдумчиво, легко получить колоссальный результат, который пойдет на пользу и государству, и участникам процесса», - уверен Юрий Коробов.

Эксперт также привел данные Росстата: сегодняшнее потребление рыбы населением сильно ниже рекомендуемой медицинской нормы, при этом российский улов растет ежегодно.

«Но, к сожалению, настоящей «живой» рыбы, то есть выросшей в диких условиях, на прилавках менее половины от всех предложений. В основном мы видим и покупаем рыбу из рыбных питомников, значительно уступающую в содержании полезных веществ своим диким собратьям», - подчеркивает эксперт.

Фото предоставлено пресс-службой АО "Берега".

Юрий Коробов также обращает внимание на то, что придорожная торговля – это большой объем теневого оборота средств и финансирование «неспортивной» рыбалки.

«Никто не знает каким способом добыта рыба, которую продает приветливая бабашка у трассы: жаберной сетью, электроудочкой или самоловом? – отмечает эколог Юрий Коробов. – У нас в стране запрещена стихийная торговля, такая деятельность не подлежит лицензированию, но государство дало уникальную возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого, открыть ООО или ИП. Торговать без надлежащей организации торговой точки ближе 50 метров от проезжей части запрещается, но вёдер и лотков на обочинах меньше не становится, несмотря на то, что существуют и штрафы, и статьи налогового, административного и даже уголовного кодекса, предусматривающие наказания за незаконную торговлю».

По мнению эксперта, меры к таким рыбакам пока предусматриваются исключительно карательные, а нужен подход со стороны заботы и поддержки рыбаков. Если полностью запретить торговать рыбой у дороги, это лишит многих людей заработка и ремесла, считает Юрий Коробов. По его словам, гораздо правильнее будет создать организованные места для стационарной и системной торговли.

«Хорошие парковки, прилавки, ледогенераторы, места краткосрочного хранения и разделки рыбы - создание таких рыбных рынков поможет предотвратить излишнее затоваривание, перепотребление и перевылов рыбы, а также повлияет на проблему естественного отлова и поможет предотвратить заморы, - говорит Юрий Коробов. - Начать можно с выделения стационарных мест для строительства таких рынков на трассах, проходящих около крупных рек, где уже продают рыбу. Увеличение предложений повлечёт за собой рост спроса и позволит гражданам всегда иметь возможность приобрести свежую речную рыбу. В итоге этот продукт станет более доступным с позиции и закона, и ценообразования».

По мнению эксперта, очень важно, что такие рынки станут местом притяжения туристов и просто проезжающих мимо людей, а также эта инициатива поможет возродить древнюю профессию рыбака и поставить ее в один ряд с другими важными и уважаемыми профессиями.

«Мы планируем создание общественной организации, Фонда, основной задачей которого станет восстановление экосистемы Волги, – подчеркнул Юрий Коробов. - Будут проходить просветительские и практические мероприятия, направленные на увеличение популяции и сохранение могущественной реки. Уверен, что Правительство поддержит инициативу, и тогда результатом нашей совместной работы станет наследие потомкам сильной Волги, в состоянии, достойном ее величия».