Навесы над сходами в метро начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Навесы над сходами в метро начали устанавливать в Нижнем Новгороде 24 апреля. Сейчас работы ведутся на станциях «Ленинская» и «Парк культуры», сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В связи с этим вход на станцию «Ленинская» будет перекрыт со стороны улицы Июльских дней, а на станцию «Парк культуры» - со стороны ДК ГАЗа.

- При планировании своих маршрутов будьте внимательны и пользуйтесь другими сходами на этих станциях, - порекомендовал глава города.

11 павильонов над станциями метро снесли в Нижнем Новгороде летом 2021 года, при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Это коснулось станций «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская». Все это время ступеньки, по которым люди спускаются в подземку, находятся под открытым небом, поэтому летом их заливает дождями, а зимой - снегом.