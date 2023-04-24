Девять домов останутся без света и тепла в Нижнем Новгороде 24 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Девять домов останутся без света и тепла в Нижнем Новгороде 24 апреля. Отключения запланированы в Нижегородском, Московском и Канавинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Нижегородском районе без света останутся дома №4 и 6 по улице Алексеевской – электричество появится здесь только к 17 часам.

В Московском районе на улице Черняховского,12,13,14,14а также не будет света с 12 до 17 часов.

В Канавинском районе на улице Бетанкура,2,3,4 с 9 до 15 часов отключат отопление.

К слову, с 24 апреля в Нижнем Новгороде прекращается отопительный сезон – соответствующее решение принял мэр города Юрий Шалабаев.