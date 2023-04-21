Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 24 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде с 24 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующее решение принял мэр города Юрий Шалабаев.

- Видел ваши сообщения в социальных сетях - кто-то просил отключить тепло поскорее, кому-то - было прохладно и некомфортно, - напомнил Юрий Шалабаев нижегородцам. - Разные дома по-разному сохраняют тепло, а погода в апреле неустойчивая. К примеру, в прошлые выходные ненадолго похолодало, но тепло быстро вернулось. Теперь прогнозы синоптиков оптимистичны - на следующей неделе обещают до +20 градусов днём и стабильные положительные температуры по ночам.

По словам Юрия Шалабаева, сразу после завершения нынешнего отопительного сезона стартует подготовка к следующему.

- Все погодные нормативы были соблюдены с запасом, поэтому решили централизованно отключать отопление в городе, - заявил мэр. - С понедельника наши ресурсники и домоуправляющие компании завершат отопительный сезон. И тут же начнётся подготовка к новому.

Как рассказали в администрации, до сентября в городе планируется провести масштабные ремонтные работы.