Ремонт дороги начался на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на площади Сенной начали ремонтировать дороги. Работы ведутся в районе стройплощадки метро, написал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, в общей сложности будет обновлено около 500 метров дорожного полотна – проезжую часть отремонтируют до улицы Ковровской.

- Дорожники работают ночью, чтобы не мешать оживлённому движению. Поэтому днём нет никаких ограничений проезда. Рабочие фрезеруют старое покрытие, затем приступят к укладке асфальта и к понедельнику планируют закончить все работы, - рассказал Юрий Шалабаев.

Ранее на участке от улицы Ковровской до Фруктовой был проведен ямочный ремонт дороги, а в скором будущем начнется капитальный ремонт магистрали между улицами Донецкая и Фруктовая до АЗС «Лукойл» на Родионова. К работам планируют приступить уже в мае.

Напомним, ямочный ремонт дорог стартовал в Нижнем Новгороде около недели назад. В общей сложности, в этом году планируется отремонтировать в городе свыше 160 тысяч квадратных метров дорог. Этого на 35% больше в сравнении с показателями прошлого года.