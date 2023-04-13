Ямочный ремонт стартовал в Нижнем Новгороде. Фото: Мария ЛЕНЦ

С началом теплой погоды в Нижнем Новгороде стартовал ямочный ремонт. В общей сложности, в этом году планируется отремонтировать в городе свыше 160 тысяч квадратных метров дорог. Этого на 35% больше в сравнении с показателями прошлого года.

- В этом году ремонт дорог будет проходить по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в рамках которого капитально отремонтируют 20 участков дорог, а также путепровод на Московском шоссе и участок улицы Ванеева, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Также работы пройдут по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!». Еще порядка 130 миллионов рублей направят на ремонт тротуаров с обустройством велодорожной сети.

Во время выполнения ямочного ремонта в первую очередь колдобины будут устранять на участках дорог с наиболее оживленным движением.

- Специалисты устраняют существующие дефекты покрытия, а также обновляют разметку и чистят от мусора обочины. Подрядчик уже приступил к работе на улице Пушкина. В план-график также внесены улицы Тверская, Невзоровых, Ижорская, площадь Лядова, Белинского, Киевская, Дунаева, Родниковая, - отметил глава Советского района Александр Иванов. - Помимо ямочного ремонта в этом году запланированы и более масштабные работы. Дороги на улицах Козицкого, Богородского, Шишкова и Ванеева будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Первый этап ямочного ремонта стартовал и в центре Нижнего Новгорода. Там работы будут вестись большими картами.

- Дорожные службы устранят деформации дорожного покрытия на улицах Родионова, Звездинка, Максима Горького и Гребном канале, - заявил глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев. - За прошедшие сутки на улице Родионова дорожные рабочие выполнили фрезерование на площади 1,2 тысячи квадратных метров и асфальтировку на площади 95 квадратных метров. Всего в рамках первого этапа будет отремонтировано 2,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

А вот в нижней части города работы уже идут полным ходом. К примеру, в Автозаводском районе будет отремонтировано три тысячи квадратных метров.

- Работы уже выполнены на улице Бурденко, Детской, Лесной, Минеева у дома № 35, Юлиуса Фучика, проспекте Октября у дома № 17, Комсомольской у дома № 2 и других участках, - перечислил глава Автозаводского района Александр Нагин. - Сегодня рабочие приводят в порядок автомобильную дорогу по улице Челюскинцев. Предварительно проводится фрезеровка, а затем - ямочный ремонт горячим асфальтом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разметку начали наносить на дорожную сеть Нижнего Новгорода. Работы уже идут на улице Стрелке, на Похвалинском съезде, площади Минина, Канавинском мосту, улице Советской и площади Благовещенской. Всего в 2023 году разметке подлежат 319 улиц городского и районного, а также местного значения общей площадью 192,2 тысячи квадратных метров. Этим летом нанесение разметки пластичными материалами планируется на 50 улицах городского и районного значения, а также на 76 улицах местного значения. На 193 участках местного значения дорожная разметка будет нанесена лакокрасочными материалами.