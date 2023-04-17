Опубликовано расписание репетиций парада Победы 9 мая 2023 года в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде 24 апреля начнутся репетиции парада Победы, который горожане смогут увидеть 9 мая на площади Минина. До праздника состоится несколько тренировок: четыре из них пройдут на набережной Гребного канала, еще как минимум три состоятся в мае на площади Минина. Публикуем расписание репетиций парада Победы 9 мая 2023 года в Нижнем Новгороде.

24, 25, 26 и 27 апреля с 9.00 до 13.30 часов репетиции парада пройдут на Гребном канале. Участвующие подразделения пройдут по улице от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры. Очевидно, решение проводить первые репетиции здесь было принято с целью не делать дополнительных перекрытий в самом центре города.

2, 4 и 7 мая репетиции Парада пройдут на площади Минина. С полуночи и до 14.30 будет перекрыто движение на участке от памятника Чкалову до Большой Покровской, а также на прилегающих улицах – Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевская, Пожарского, Зеленский съезд, Верхневолжская набережная, Георгиевский съезд, набережная Гребного канала. Проезды перегородят бетонными блоками, движение будет пущено по соседним улицам.

Как сообщалось ранее, в параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде примут участие более тысячи человек: парадные расчеты академии МВД, МЧС, Росгвардии, ГУФСИН, Нижегородского кадетского корпуса и образовательных учреждений региона. Смогут увидеть нижегородцы и военную технику: современные боевые машины и орудия времен Великой Отечественной войны.