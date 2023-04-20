Начальник полиции Нижнего Новгорода Андрей Басов снят с должности. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Начальник управления МВД по Нижнему Новгороду Андрей Басов снят с должности решением руководства. Об этом пишет «Ъ-Приволжье» со ссылкой на собственный источник в полиции.

Причиной увольнения названы несоответствия, которые обнаружились в декларации о доходах. В связи с этим Басова вывели за штат.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, сейчас он проходит процедуру увольнения из органов, обязанности начальника нижегородской полиции временно исполняет его заместитель Олег Соколов.

Напомним, не так давно сменился начальник полиции в Дзержинске. Возглавлявший управление Дмитрий Постников написал рапорт в январе этого года, а в марте сотрудникам представили нового руководителя – им стал полковник полиции Руслан Хакимов.