Мелик-Гусейнов помирил школьника с учительницей после инцидента с рукоприкладством в школе №79 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замглавы региона и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов помирил учительницу и ученика после скандала в школе №79. Об этом Мелик-Гусейнов сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, что в начале апреля в школе им.Зайцева в Сормовском районе произошел конфликт между учеником и учителем. Ученик 7-го класса кинул в педагога белое липкое вещество, оно попало ей на лицо и волосы. Учительница разозлилась и ударила ученика учебником, а потом дернула за рукав. Часть конфликта была снята на видео и размещена в социальные сети.

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов решил разобраться в ситуации. Предположительно, в учителя плюнули белой жеваной бумагой, поэтому она так среагировала.

Мелик-Гусейнов урегулировал конфликт. Он провёл в классе беседу «Разговоры о важном», в ходе которой обсудил тему взаимного уважения, а также обсудил критерии успешности.

- Они все хотят быть успешными. Но через издевательство и хамство добиться этого нельзя. Особенно тогда, когда нарушаешь права другого человека, - сказал заместитель губернатора.

Ситуацию урегулировали, ученик вручил педагогу букет цветов в качестве примирения.

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