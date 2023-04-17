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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:18

СК начал проверку после жалобы на ликвидацию троллейбусов в Нижнем Новгороде

Ранее активисты записали видеообращение к Бастрыкину
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
СК начал проверку после жалобы на ликвидацию троллейбусов в Нижнем Новгороде.

СК начал проверку после жалобы на ликвидацию троллейбусов в Нижнем Новгороде.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

СК начал доследственную проверку после жалобы активистов на ликвидацию троллейбусного движения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Напомним, ранее группа активистов записала по этому поводу видеообращение к председателю ведомства Александру Бастрыкину с просьбой не допустить замены троллейбусов в Нижнем Новгороде электробусами.

Такое намерение они назвали преступлением против города и его жителей и попросили возбудить уголовное дело против ответственных должностных лиц.

- По данному факту следователями следственного управления по Нижегородской области организована доследственная проверка. Все доводы граждан, озвученные ими в обращении, будут приобщены и проверены, - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Ранее нижегородские власти анонсировали замену троллейбусов в областном центре электробусами - это получится дешевле, чем менять изношенную троллейбусную инфраструктуру.