СК начал проверку после жалобы на ликвидацию троллейбусов в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

СК начал доследственную проверку после жалобы активистов на ликвидацию троллейбусного движения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Напомним, ранее группа активистов записала по этому поводу видеообращение к председателю ведомства Александру Бастрыкину с просьбой не допустить замены троллейбусов в Нижнем Новгороде электробусами.

Такое намерение они назвали преступлением против города и его жителей и попросили возбудить уголовное дело против ответственных должностных лиц.

- По данному факту следователями следственного управления по Нижегородской области организована доследственная проверка. Все доводы граждан, озвученные ими в обращении, будут приобщены и проверены, - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Ранее нижегородские власти анонсировали замену троллейбусов в областном центре электробусами - это получится дешевле, чем менять изношенную троллейбусную инфраструктуру.