Два участка улицы Семашко в Нижнем Новгороде закроют до конца мая

Ограничения связаны с с ремонтно-восстановительными работами. Фото: ЦОДД.

Часть улицы Семашко перекроют в Нижнем Новгороде, сообщает городской дептранс. Ограничения вводятся в период с 6:00 17 апреля до 23:59 31 мая сразу на двух участках — между домом №37 по улице Семашко и домом №7 на Свободы, а также между домом №49 и домом №51 по улице Ковалихинской. Ограничения связаны с с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях и носят временный характер.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети», - добавили в департаменте.

Автолюбителям рекомендуют заблаговременно ознакомиться с изменениями и быть внимательными на дорогах, следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что улицу Ковалихинский овраг перекроют на несколько месяцев.