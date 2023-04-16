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НовостиОбщество16 апреля 2023 10:41

Улицу Ковалихинский овраг перекроют в Нижнем Новгороде на несколько месяцев

Ограничения снимут в ночь на 3 августа
Мария СОРОКИНА
Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей. Фото: ЦОДД

Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей. Фото: ЦОДД

Ограничения в движении транспорта вводятся на участке улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде. Как сообщает городской дептранс, с полуночи 17 апреля до 23.59 2 августа будет закрыто движение на пересечении с улицей Максима Горького и это связано с реконструкцией инженерных сетей.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети», - добавили в департаменте.

Нижегородцам рекомендуют заранее ознакомиться со всеми изменениями и внимательно следовать указаниям дорожных знаков.