Новый арт-объект от Бэнкси Нижегородского украсил стену одного из домов в Нижнем Новгороде

Плитка изображает персонажей мультсериала "Симпсоны". Фото: Бэнкси Нижегородский.

Плитка «Памятная доска» от Бэнкси Нижегородского появилась на стене одного из жилых домов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сам автор работы на своей странице и представил фотоотчет импровизированной церемонии открытия.

«Жильцам этого дома демонстрировался по телевизору мультипликационный сериал «Симпсоны», - гласит надпись на табличке. Ниже изображен старый ламповый телевизор, который действительно показывает одну из наиболее известных мультипликационных семеек.

Точное место размещения, следуя своей традиции, автор не указывает. Нижегородцам предоставляется возможность поискать плитку самостоятельно.

К слову, о деятельности автора не было слышно несколько месяцев. Его предыдущая плитка «В утробе» появилась на одном из нижегородских домов в начале февраля.