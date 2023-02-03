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НовостиОбщество3 февраля 2023 7:57

Бэнкси Нижегородский создал новую плитку «В утробе»

Новая работа посвящена ангелам с Большой Покровской
Мария СОРОКИНА
Плитка "В утробе". Фото: Бэнкси Нижегородский.

Плитка "В утробе". Фото: Бэнкси Нижегородский.

Новая плитка от Бэнкси Нижегородского появилась на одном из домов Нижнего Новгорода ранним утром 3 февраля, о чем сообщил сам автор.

Работа представляет собой объединение популярного фото «Красивый Нижний Новгород», выполненного на улице Большой Покровской и последнего студийного альбома группы «Нирвана», выпущенного в 1993 году. Таким образом, вместо знакомого нижегородцам светящегося ангела над пешеходами нависает манекен с крыльями, придуманный художником Робертом Фишером.

- Начинаю новую тему: мифологические достопримечательности Нижнего Новгорода, - заметил собеседник.

К слову, при создании своих плиток автор уже не впервые делает отсылки к альбомам известных рок-групп. Так, колонну с музой Талией он поместил на обложку альбома Led Zeppelin.