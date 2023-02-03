Бэнкси Нижегородский создал новую плитку «В утробе»

Плитка "В утробе". Фото: Бэнкси Нижегородский.

Новая плитка от Бэнкси Нижегородского появилась на одном из домов Нижнего Новгорода ранним утром 3 февраля, о чем сообщил сам автор.

Работа представляет собой объединение популярного фото «Красивый Нижний Новгород», выполненного на улице Большой Покровской и последнего студийного альбома группы «Нирвана», выпущенного в 1993 году. Таким образом, вместо знакомого нижегородцам светящегося ангела над пешеходами нависает манекен с крыльями, придуманный художником Робертом Фишером.

- Начинаю новую тему: мифологические достопримечательности Нижнего Новгорода, - заметил собеседник.

К слову, при создании своих плиток автор уже не впервые делает отсылки к альбомам известных рок-групп. Так, колонну с музой Талией он поместил на обложку альбома Led Zeppelin.