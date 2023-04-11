Военный комиссар: Нижегородских призывников не будут отправлять в зону СВО и новые регионы РФ

Обмундирование для призывников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Призывников из Нижегородской области не будут отправлять в зону СВО и новые регионы РФ, такие как ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом «Комсомолке» сообщил военный комиссар региона Сергей Агафонов.

– Ни один солдат срочной службы в зону проведения специальной военной операции направляться не будет. Говорим об этом, чтобы родители и близкие не переживали и не волновались, – пояснил полковник. – Все останутся служить на территории Российской Федерации.

Напомним, что примерно три тысячи человек из Нижегородской области отправятся в армию в весенний призыв. Известно, что 700 призывников – жители Нижнего Новгорода, ещё 2300 жители области.

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