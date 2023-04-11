Около трех тысяч нижегородцев отправятся в армию в весенний призыв

Призывники переодеваются в военную форму на сборном пункте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Примерно три тысячи человек из Нижегородской области отправятся в армию в весенний призыв. Призывная кампания началась 1 апреля и продлится до 15 июля. Об этом «Комсомолке» сообщил военный комиссар региона Сергей Агафонов.

Известно, что 700 призывников – жители Нижнего Новгорода, ещё 2300 жители области.

– Большая часть наших нижегородских призывников останется служить в Западном военном округе, а часть отправится в военные части Южного округа, военно-морской флот, – подчеркнул полковник.

Более 550 призывников будут проходить службу в элитных войсках:. Так,10 человек отправят в Президентский полк ФСО, свыше 100 человек направят в Преображенский и Семеновский полки. Около 250 человек пополнят ряды ВДВ и других родов войск, 10 нижегородцев будут направлены в научные роты.

– По прошлым призывным кампаниям о наших ребятах поступают хорошие отзывы, в частности о физических данных, патриотическом настрое, уровне образования, – добавил Сергей Агафонов. – Нижегородская область в этом плане на передовых местах.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен