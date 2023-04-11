Дольщики ЖК «Дом на Горького» выступили против выплаты компенсаций. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дольщики недостроенного ЖК «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде не хотят, чтобы им выплачивали компенсацию. Они требуют, чтобы дом достроили, и они заселились в квартиры. Соответствующие обращения они пишут в комментариях под постом губернатора Глеба Никита в социальных сетях.

Участники долевого строительства считают, что денег, которые им выплатят, будет недостаточно для покупки новой квартиры или погашения ипотеки. Они обратились к Глебу Никитину на его странице ВКонтакте, где просят завершить стройку и отдать им жилые помещения.

Напомним, что застройщик дома компания «Интерсити» была признана банкротом, поэтому ЖК пытаются достроить с 2015 года. Обеспокоенные дольщику ждут решения по поводу ситуации. Представители власти пока никак не комментировали просьбы жителей.