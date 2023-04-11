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НовостиНедвижимость11 апреля 2023 13:02

Дольщики ЖК «Дом на Горького» выступили против выплаты компенсаций

Они хотят, чтобы достроили дом
Елизавета КОПЫЛОВА
Дольщики ЖК «Дом на Горького» выступили против выплаты компенсаций.

Дольщики ЖК «Дом на Горького» выступили против выплаты компенсаций.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дольщики недостроенного ЖК «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде не хотят, чтобы им выплачивали компенсацию. Они требуют, чтобы дом достроили, и они заселились в квартиры. Соответствующие обращения они пишут в комментариях под постом губернатора Глеба Никита в социальных сетях.

Участники долевого строительства считают, что денег, которые им выплатят, будет недостаточно для покупки новой квартиры или погашения ипотеки. Они обратились к Глебу Никитину на его странице ВКонтакте, где просят завершить стройку и отдать им жилые помещения.

Напомним, что застройщик дома компания «Интерсити» была признана банкротом, поэтому ЖК пытаются достроить с 2015 года. Обеспокоенные дольщику ждут решения по поводу ситуации. Представители власти пока никак не комментировали просьбы жителей.