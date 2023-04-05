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НовостиОбщество5 апреля 2023 15:21

Застройщик нижегородского ЖК «Дом на Горького» признан банкротом

Арбитражный суд открыл конкурсное производство
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Застройщик нижегородского ЖК «Дом на Горького» признан банкротом

Застройщик нижегородского ЖК «Дом на Горького» признан банкротом

Фото: Яндекс.Карты

Арбитражный суд Нижегородской области признал застройщика ЖК «Дом на Горького» банкротом и открыл конкурсное производство. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

С исковым заявлением о признании должника ООО «Интерсити» банкротом в суд обратилась ППК «Фонд развития территорий».

Отметим также, что, согласно исковому заявлению, в отношении ООО «Интерсити» открыты исполнительные производства на сумму около 10 млн рублей и другие арбитражные споры с участием компании на сумму около 80 млн рублей. Кроме того, нарушены обязательства перед собственниками.

Ранее мы сообщали, что прокуратурой было подано исковое заявление в суд, чтобы обязать застройщика законсервировать здание в ЖК «Дом на Горького».

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