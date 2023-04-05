Застройщик нижегородского ЖК «Дом на Горького» признан банкротом Фото: Яндекс.Карты

Арбитражный суд Нижегородской области признал застройщика ЖК «Дом на Горького» банкротом и открыл конкурсное производство. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

С исковым заявлением о признании должника ООО «Интерсити» банкротом в суд обратилась ППК «Фонд развития территорий».

Отметим также, что, согласно исковому заявлению, в отношении ООО «Интерсити» открыты исполнительные производства на сумму около 10 млн рублей и другие арбитражные споры с участием компании на сумму около 80 млн рублей. Кроме того, нарушены обязательства перед собственниками.

Ранее мы сообщали, что прокуратурой было подано исковое заявление в суд, чтобы обязать застройщика законсервировать здание в ЖК «Дом на Горького».

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