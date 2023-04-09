Легковушка и мотоцикл столкнулись в Нижнем Новгороде 9 апреля Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель мотоцикла пострадал при столкновении с легковушкой в Нижнем Новгороде днем 9 апреля. ДТП случилось на Мещерском бульваре, 5а. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель «Лады Приора» двигалась по бульвару Мещерский со стороны улицы Бетанкура. При повороте налево на улицу Есенина водитель авто не уступила мотоциклу, который двигался прямо по «встречке» и из-за этого произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Мужчина с телесными повреждениями был доставлен в больницу №13.

Ранее мы сообщали о том, что две иномарки столкнулись в Балахнинском районе Нижегородской области 9 апреля. В аварии пострадали четыре человека.

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