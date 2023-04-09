Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек в Нижегородской области

В аварии пострадали и водители, и пассажиры Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Две иномарки столкнулись в Балахнинском районе Нижегородской области 9 апреля. В аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, происшествие случилось около 10.50 на 334 километре автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород. 68-летний водитель автомобиля «Киа» выехал на обгон, но не убедился в безопасности маневра. Не справившись с управлением, он столкнулся на «встречке» с автомобилем «Хендай Солярис».

В машине с 33-летним водителем «Хендая» были две женщины 40 и 60 лет.

Один из автомобилей напоминает собой груду метала Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В аварии пострадали и водители, и пассажиры. Все участники ДТП были доставлены в ЦРБ Балахны с травмами различной степени тяжести.

Оба автомобиля оказались сильно повреждены. У одного смяты и разбиты бампер и капот, другой напоминает собой груду метала. Его отбросило в кювет.

Ранее мы сообщали, что пешеход и водитель легковушки пострадали в аварии, случившейся поздним вечером 8 апреля на трассе под Нижним Новгородом.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен