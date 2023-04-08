Фасад здания Сормовской администрации отреставрируют почти за 16,3 млн рублей Фото: Яндекс.Карты

Фасад здания администрации Сормовского района отреставрируют в Нижнем Новгороде почти за 16,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком работ по капитальному ремонту здания по адресу: бульвар Юбилейный, 12, выступает администрация Сормовского района. Заявки на выполнение работ принимаются до 24 апреля. Уже 27 апреля выберут подрядчика.

16 299 844 рублей на ремонт будут направлены из бюджета Нижнего Новгорода. Фасад администрации необходимо отреставрировать к 31 декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Нижегородской области проверила ход ремонтно-реставрационных работ во Дворце детского творчества имени Валерия Чкалова.

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