Частную галерею могут открыть в особняке Каменских в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В особняке Каменских, расположенном на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде, могут открыть частную галерею. Об этом в прямом эфире ЦУР сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

По его словам, в настоящее время особняк принадлежит частному лицу. Сейчас в здании идет ремонт, после окончания которого в особняке планируется открыть галерею. Правда, произойдет это не в 2023 году. Ремонт может занять 1-2 года. После этого усадьба тоже будет открыта для посещения.

Напомним, ранее мы писали, что за 2022 год Нижегородскую область посетили 3,9 миллиардов туристов, которые потратили в регионе 16,7 миллиардов рублей.

- С 2018 года я работаю в Нижнем, и 5 лет наблюдаю как из сурового промышленного гиганта он становится гостеприимным культурным центром, - отметил чиновник. - Мы - не морской курорт, у нас нет гор, белых ночей и разводных мостов. Но у нас один из самых высоких показателей по посещаемости. 6 место в национальном туристическом рейтинге.