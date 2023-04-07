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НовостиОбщество7 апреля 2023 11:28

16,7 миллиардов рублей оставили туристы в Нижегородской области в 2022 году

Всего регион за год посетили 3,9 миллиардов человек
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

За 2022 год Нижегородскую область посетили 3,9 миллиардов туристов, которые потратили в регионе 16,7 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

- С 2018 года я работаю в Нижнем, и 5 лет наблюдаю как из сурового промышленного гиганта он становится гостеприимным культурным центром, - отметил чиновник. - Мы - не морской курорт, у нас нет гор, белых ночей и разводных мостов. Но у нас один из самых высоких показателей по посещаемости. 6 место в национальном туристическом рейтинге.

В настоящее время средняя загрузка гостиниц в регионе составляет 80%, а в праздники и каникулы достигает и 100%. В связи с этим сейчас в регионе планируется еще больше развивать инфраструктуру – гостиницы, рестораны и т.д.