Парк им. 1 Мая в Нижнем Новгороде могут благоустроить на внебюджетные средства. Фото: Мария СОРОКИНА

Парк им. 1 Мая в Нижнем Новгороде могут благоустроить на внебюджетные деньги. Об этом сообщила руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина в эфире программы «Герои Волги».

Не исключено, что для перезагрузки парка будут привлечены частные компании и госкорпорации. В случае, если будут найдены ресурсы, реализация проекта может начаться в 2024 году. На разработку, согласование и утверждение концепции может уйти не менее полугода.

- За весну мы планируем сформулировать концепцию развития парка. Уже прошли обсуждения и анкетирование, на основе которых мы вместе с экспертами должны будем разработать концепцию. Затем проведем вторую встречу с жителями и запустим еще одно анкетирование, чтобы обсудить предварительную концепцию и предложения архитекторов, - пояснила Дарья Шорина.

По ее словам, дирекция парка, которая является арендатором общественного пространства, также нацелена на перезагрузку и принимают активное участие в подготовке к ней.