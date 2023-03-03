Пляж, новые лавочки и хоккейная коробка: нижегородцы рассказали, каким хотят видеть парк 1 Мая после благоустройства

По мнению нижегородцев, парк нуждается в переменах. Фото: Мария СОРОКИНА

Общественные обсуждения по вопросу преображения парка 1 Мая состоялись в Нижнем Новгороде. Жителям Канавинского района предложили поразмышлять о том, как может выглядеть обновленное пространство площадью порядка 13 гектаров. В мероприятии приняли участие представители районной администрации, руководство парка, архитекторы и, конечно же, жители района. Они собрались с тем, чтобы поделиться мнениями о том, какие перемены пойдут на пользу этой территории.

- Парк является знаковым для Канавинского района он исторически важен и ценен. На сегодняшний день его реконструкция назрела. В этом году у нас большая дата — 95-летие района и конечно хочется спросить наших дорогих канавинцев и, привлекая экспертов, получить очень интересное обновленное пространство. Жители района сразу же определили для себя, что парк должен сохранить свое историческое и культурное значение, а еще оставаться уютным семейным пространством и напоминать об этническом многообразии жителей района, - сказал глава районной администрации Олег Алешин перед началом слушаний.

Он напомнил, что Парк 1 Мая - не просто одна из рекреационных зон в городе, но территория, где была организована Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года. Кроме того, в парке ежегодно проходит татарский праздник Сабантуй. На территории района проживает 42 национальности, поэтому национальные моменты должны быть учтены, считает Алешин.

- Мне очень нравится, что Канавинский район преображается, многие территории обретают новую молодость. Очень важно одновременно сохранить и исторические ценности, - добавил он.

Так, в части сохранения истории и традиций было предложено создать специальную площадку для проведения мероприятий в парке, а еще установить информационные стенды и макеты. Помимо этого, жителей озадачило состояние некоторых входных групп и ограждения, которые являются ценными элементами в архитектурном облике города. Канавинцев смутил внешний вид входной группы со стороны улицы Обухова. Многие пришли к выводу, что она должна быть приведена в единый ансамбль с другими входными группами, в том числе, недавно отреставрированными. Кто-то даже предположил установить там часы.

Нижегородцы предложили множество интересных решений. Фото: Мария СОРОКИНА

Недалеко от обозначенной входной группы располагается ныне не действующий шашлычный дворик, который всем своим видом напоминает уличное кафе из 90-х. Посетители парка единогласно выступили за его ликвидацию, но не пришли к общему мнению по поводу того, чем занять освободившуюся территорию. По одной из версий, здесь может появиться детское кафе.

Большое внимание было уделено пруду, который может стать главной фишкой обновленной территории.

Нижегородцы предложили несколько решений касательно использования пруда и территории вокруг. Фото: Мария СОРОКИНА

Во-первых, нижегородцы сослались на неудовлетворительное состояние бетонного контура вокруг водоема и потребовали его укрепить. Во вторых, коренные канавинцы помнят, что когда-то здесь действовал фонтан, и очень хотят его вернуть. Лавочки вокруг пруда предложено заменить на более удобные, чтобы можно было разместиться большой семье или дружеской компании. Также предлагалось обустроить у пруда пляжную зону для летнего отдыха, а также обустроить неподалеку хоккейную коробку для детишек.

Не так давно в парке проводилось частичное благоустройство. Вдоль дорожек появились лавочки и урны, усилено освещение. У парка еще хватает проблем — отсутствие ливневок и безбарьерной среды, нехватка озеленения, сезонное подтопление некоторых зеленых участков, обилие проводов и визуального шума. Все это требует пристального внимания.

- Как хозяйственника, меня волнуют коммуникации в парке и различные инженерные моменты. То, какие объекты здесь должны появиться, должны решать не только работники парка, но и сами жители, которым здесь гулять и отдыхать. Мы собрались именно для того, чтобы услышать их мнения и совместно принять решения о дальнейшей судьбе территории, - отметил директор парка Виктор Кошкин.

Поводом для обсуждения стало и оформление парка. Арт-объекты, изображающие героев советской мультипликации, соседствуют с современными разностилевыми строениями. Одних такое попурри возмущает, другие видят в этом преимущество.

- Подобных парков в нашем городе больше нет! Нам очень нравится фотографироваться с расположенными здесь арт-объектами и мы не хотим их лишаться - считают участники обсуждения.

Именно поэтому большую часть из сотни арт-объектов в парке предложено сохранить, но привести в надлежащее состояние, сделать их составной частью общего ансамбля.

- Нижегородцы очень любят этот парк, проводят в нем большое количество времени и хотят, чтобы с ним все было хорошо. Для нас это сложный, но очень интересный вызов, потому что архитекторы редко работают с подобной эстетикой, хотя в целом она встречается повсеместно. Мне кажется, что вместе с привлеченными экспертами мы найдем интересное решение по поводу эстетического наполнения пространства, - заметил заместитель руководителя ИРГСНО архитектор Кирилл Бросалин.

К слову, именно Институт будет курировать работу над проектом, который сейчас находится на начальной стадии. Специалистам предстоит собрать мнения местных о наполнении пространства, провести различного рода исследования, провести работу с местными властями и экспертами в различных областях. Готовую концепцию планируется представить в июне.