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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:52

Суд обязал застройщика законсервировать недостроенный дом на Горького в Нижнем Новгороде

Эти меры предотвратят разрушение стен, а также обеспечат безопасность для окружающих
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Суд обязал застройщика законсервировать недостроенный дом на Горького в Нижнем Новгороде

Суд обязал застройщика законсервировать недостроенный дом на Горького в Нижнем Новгороде

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Застройщик обязан законсервировать нижегородский ЖК «Дом на Горького». Такое решение принял суд по результатам проверки жилищного и градостроительного законодательства прокуратурой.

– Установлено, что на территории района с 2022 года приостановлено строительство многоэтажного жилого дома по улице Максима Горького, – сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Прокуратурой было отмечено, что мероприятия по защите строения от атмосферных осадков не были выполнены. Это может привести к разрушению стен, что, в свою очередь, опасно для жизни граждан и особенно несовершеннолетних, которые беспрепятственно могут проникнуть на стройку.

Поэтому недостроенное здание необходимо законсервировать.

Прокуратурой было подано исковое заявление в суд, чтобы обязать застройщика законсервировать здание в ЖК «Дом на Горького».

Суд удовлетворил заявление прокуратуры. Контролировать исполнение необходимых работ будет прокуратура Нижегородской области.