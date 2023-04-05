Парковку в Плотничном переулке Нижнего Новгорода ограничат с 26 апреля ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Остановка и стоянка в Плотничном переулке Нижнего Новгорода будут ограничены с 26 апреля. Это касается участка от дома №14 до улицы Сергиевской, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения в движении, как отмечают в департаменте, связаны с необходимостью обеспечения свободного проезда транспорта к стройплощадке. Автомобили, которые оставят в зоне ограничений, будут эвакуированы на охраняемую стоянку.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомится со схемой проезда и быть особенно внимательными.

Напомним, движение транспорта будет частично ограничено в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского 5 апреля.

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