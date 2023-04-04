Движение на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде частично ограничат 5 апреля ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта будет частично ограничено в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Проезд ограничат по трем полосам дороги от Георгиевского съезда в сторону Пороховой башни Нижегородского кремля с 12.00 до 16.30.
В департаменте отметили, что движение сохранится в обоих направлениях. Кроме того временные изменения не повлияют на маршруты общественного транспорта. Водителям же рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и быть наиболее внимательными.
Напомним, движение трамваев №8 и №417 в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено 9 апреля.
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