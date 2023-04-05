Разрушенную лестницу в Нижегородском кремле отремонтируют в апреле 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лестницу в Нижегородском кремле, которая начала разрушаться после зимы, отремонтируют в апреле 2023 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

– В соответствии с графиком оценки состояния объектов после зимнего периода 30 марта проведен осмотр данного участка, – уточнили в управлении.

Дефекты лестницы, выявленные в результате осмотра, являются гарантийными. Поэтому подрядчик ООО «Мостостроительная фирма МПФ» должен привести объект в порядок до конца апреля.

Напомним, лестницу в Нижегородском кремле отремонтировали в прошлом году. Уже этой весной ступени стали трескаться и откалываться. Фундамент же в местах, где плитка отпадает, начал рассыпаться.

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