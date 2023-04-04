Лестница в Нижегородском кремле начала разрушаться после зимы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Лестница в Нижегородском кремле начала разрушаться после первой зимы. Об этом рассказали очевидцы в сообществе ВКонтакте «Мой Нижний Новгород».

В прошлом году в Нижегородском кремле отремонтировали лестницу. Уже этой весной ступени стали трескаться и откалываться. Фундамент же в местах, где плитка отпадает, начал рассыпаться.

– Почему «раньше» всё делалось на десятки лет, а сейчас разваливается через год? – пишет автор поста в сообществе.

«Комсомолка» направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы узнать, какие меры будут предприняты для решения данной проблемы.

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