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НовостиОбщество3 апреля 2023 9:41

Движение трамваев №8 и 417 в Нижнем Новгороде временно приостановят 9 апреля

Причина – ремонтные работа на проспекте Ленина
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Движение трамваев №8 и 417 в Нижнем Новгороде временно приостановят 9 апреля.

Движение трамваев №8 и 417 в Нижнем Новгороде временно приостановят 9 апреля.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Движение трамваев №8 и №417 в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено 9 апреля. Об этом сообщается на странице Центра развития транспортных систем Нижегородской области Вконтакте.

Трамваи не будут ходить с 8 утра до 17 часов. Это связано с заменой защитного троса магистральных электросетей в районе дома №82Б на проспекте Ленина.

Ранее сообщалось, что троллейбус №13 в Нижнем Новгороде отменен почти на месяц в связи с ремонтом газопровода высокого давления на улице Бекетова.