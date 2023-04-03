Движение трамваев №8 и 417 в Нижнем Новгороде временно приостановят 9 апреля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Движение трамваев №8 и №417 в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено 9 апреля. Об этом сообщается на странице Центра развития транспортных систем Нижегородской области Вконтакте.

Трамваи не будут ходить с 8 утра до 17 часов. Это связано с заменой защитного троса магистральных электросетей в районе дома №82Б на проспекте Ленина.

Ранее сообщалось, что троллейбус №13 в Нижнем Новгороде отменен почти на месяц в связи с ремонтом газопровода высокого давления на улице Бекетова.