18,3 млн рублей получила Нижегородская область на создание террасного парка в Почаинском овраге
Фото: Иван МАКЕЕВ
Нижегородская область получила 18,3 млн рублей на создание террасного парка в Почаинском овраге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство финансов региона.
Как отмечает министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, средства пойдут на реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерную защиту склонов.
Из-за привлечения транша федерального бюджета в 18,3 млн рублей государственный долг Нижегородской области, по данным на 1 апреля 2023 года, составил 133 млрд рублей.
Напомним, общая стоимость проектирования и строительства террасного парка равна 3 млрд 460 млн рублей.
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