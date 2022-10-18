1,8 млрд рублей будут получены Нижним Новгородом на создание террасного парка в Почаинском овраге ФОТО: Архитектурное бюро «ГОРА»

1 млрд 821,1 млн рублей планируется выделить Нижнему Новгороду на создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции ливневых коллекторов и инжинерной защите склонов в 2024 – 2025 годах. Такое предложение вынес департамент финансов администрации города на внеочередном заседании депутатов городской Думы Нижнего Новгорода 18 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

По данным ведомства, общая стоимость проектирования и строительства террасного парка составит 3 млрд 460 млн рублей.

1 млрд 638,5 млн рублей были заложены на реконструкцию Почаинского оврага в бюджете города на 2022 и 2023 годы еще в 2021 году.

Ранее сообщалось, что создание террасного парка в Почаинском овраге, реконструкция коллектора дождевой канализации и работы по инженерной защите склонов будут проводить в 2022-2023 годах.