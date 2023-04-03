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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:52

Документацию для строительства дублера улицы Родионова подготовят в Нижнем Новгороде

Мэрия получила разрешение на планировку и межевание территории
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Документацию для строительства дублера улицы Родионова подготовят в Нижнем Новгороде. Фото: сайт Минграда Нижегородской области

Документацию для строительства дублера улицы Родионова подготовят в Нижнем Новгороде. Фото: сайт Минграда Нижегородской области

Документацию для строительства дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде начнут готовить уже в этом году. Об этом свидетельствует приказ министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марины Раковой от 29 марта. Документ опубликован на сайте минграда.

Согласно информации, администрация Нижнего Новгорода получила разрешение на выполнение проекта планировки и межевания территории, расположенной от улицы Горького до улицы Бринского вдоль реки Ковы в Совестком и Нижегородском районах. Документация должна быть подготовлена в течение года.

Дублер улицы Родионова в Нижнем Новгороде планируется построить к 2030-му году. Это строительство предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года. По ценам 2018 года стоимость его строительства оценивалась в 25 млрд рублей.