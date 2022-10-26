На строительство дублера улицы Родионова требуется 25 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дублер улицы Родионова в Нижнем Новгороде планируется построить к 2030-му году. Это строительство предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года.

- Предварительная стоимость реализации этого проекта составляет – 25 миллиардов рублей в ценах 2018 года, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы писали, что строительство фуникулера в Нижнем Новгороде завершится до конца 2022 года, а запустить его планируется следующей весной.

- Верхняя станция у нас готова на 95%. Там остались небольшие электромонтажные и монтажные работы, работы по благоустройству, закупка мебели и оборудования для кафе, - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. - Готовность нижней станции составляет 70%. Завершается подготовительные работы, на следующей неделе приступим к отделке.