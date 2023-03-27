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НовостиОбщество27 марта 2023 14:13

Троллейбус №13 в Нижнем Новгороде временно отменят с 28 марта

Он вернется на маршрут примерно через месяц
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Троллейбус №13 в Нижнем Новгороде временно отменят с 28 марта.

Троллейбус №13 в Нижнем Новгороде временно отменят с 28 марта.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Движение троллейбуса №13 в Нижнем Новгороде временно отменят с 28 марта. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Причиной отмены маршрута станут ремонтные работы, которые будут проводиться на газопроводе высокого давления. Изначально они должны были начаться 25 марта, но по некоторым причинам старт перенесли на несколько дней.

С связи с этим с завтрашнего дня троллейбус №13 перестанет следовать по маршруту «Площадь Минина – Щербинки-2». Пассажирам придется потерпеть неудобства около месяца, пока не закончится ремонт.

Напомним, масштабный ремонт трамвайных путей стартовал на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 27 марта. В связи с этим меняется расписание некоторых трамваев.