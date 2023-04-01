«Судьба двух человек неизвестна»: Лодка с людьми перевернулась во время паводка в Нижегородской области

Лодка с тремя человеками перевернулась на реке в Кулебаках. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижегородской области перевернулась лодка с тремя человеками, которые переправлялись через реку во время разлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Трагедия произошла вечером 31 марта в Кулебакском районе. Трое местных жителей плыли на лодке по реке Теше, которая сейчас широко разлилась из-за весеннего паводка. В какой-то момент лодка потеряла устойчивость и перевернулась, все трое оказались в воде. Одному мужчине удалось выбраться, судьба еще двоих остается неизвестной.

Идущего по дороге человека в мокрой одежде заметил водитель, который проезжал мимо. Он посадил его в машину и передал бригаде скорой помощи. Выживший мужчина рассказал, что с ними были еще два человека, которые не выплыли из воды.

- В настоящее время аварийно-спасательным отрядом Выксы и иными службами экстренного реагирования производится обследование акватории реки, - сообщили в региональном управлении МЧС.

Отметим, что в Нижегородской области продолжают бороться с последствиями паводка. Сильнее всего стихия ударила по низководным мостам и садовым товариществам. Больше всего последствия весеннего половодья заметны на юге Нижегородской области, где снег тает особенно активно.