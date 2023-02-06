12 нижегородских предприятий атомной отрасли попали под санкции Украины

ОКБМ им. Африкантова оказался в санкционном списке. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

12 компаний Нижегородской области, работающих в атомной отрасли, попали под санкции Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента 5 февраля.

Всего в список вошли 200 российских предприятий атомной отрасли – на них на все наложены санкции на 50 лет. Среди них четыре предприятия, расположенные в Нижнем Новгороде и восемь – в Сарове.

В частности, под санкции попали АО «Атомстройэкспорт», ОКБМ им. Африкантова, ООО «Трест Росспецэнергомонтаж», ООО «Компания РМТ», ООО «Комплексный Проект», ООО «Центр компетенции и обучения», АО «Технопарк-Технология», АО «Технопарк «Саров», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», АО «Инфраструктура и сервис РФЯЦ – ВНИИЭФ», ООО «ЭнергоАвтотранс», АО «Обеспечение РФЯЦ — ВНИИЭФ».

Ограничительные меры предполагают блокировку активов, прекращение торговых операций и транзита ресурсов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и так далее.

Напомним, меньше месяца назад под санкции Украины попало более 20 нижегородских предприятий.