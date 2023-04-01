Проекционные пешеходные переходы оборудованы на пяти дорогах в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проекционные пешеходные переходы оборудованы на пяти участках дорог в Нижнем Новгороде. В частности, светящаяся «зебра» есть на улицах Алексеевская, Маршала Рокоссовского, а также три подобных перехода расположены на улице Верхне-Печерской. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в администрации города.

Напомним, первые переходы с подсветкой появились в Нижнем Новгороде в сентябре 2022 года. Пилотные «зебры» находились на Алексеевской и Рокоссовского.

- Подсветка включается вместе с наружным освещением города в соответствии с графиком, - рассказал мэр Юрий Шалабаев. - В будущем планируем расширить проект на улицах с высокой проходимостью.

Проекционные «зебры» предназначены для снижения количества наездов на пешеходов, улучшения видимости переходов и людей на них. Специальные устройства проецируют дорожную разметку «зебра», дублирующую нанесенные на асфальт полосы перехода, таким образом, создавая световой коридор в темное время суток и плохую погоду.

Яркая проекция на дороге позволяет водителям заранее увидеть место, где переходят дорогу пешеходы, вовремя снизит скорость, и принять все меры, чтобы пропустить пешеходов, переходящих дорогу, и избежать автоаварий.

Подобная практика распространяется в 26 регионах страны. Переходы с подсветкой можно увидеть в Самаре, Краснодаре, Ижевске, Калуге и других городах.