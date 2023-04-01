Жители Кстова пожаловались на звуки автоматной очереди

Звуки были слышны в частном секторе. Фото: СОЦСЕТИ

Жители города Кстово в минувшую пятницу пожаловались на звуки стрельбы, очень похожие на автоматные очереди. Об этом они написали в соцсети, видеозапись опубликована в группе «Кстово Online» ВКонтакте.

Странные звуки слышали жители частного сектора в районе школы №6 и других окрестностей. «Очередей» раздавалось несколько с небольшими промежутками времени.

- Это была автоматная стрельба. В нашей местности явление нечастое. Лично я сейчас в районе четвертой школы – начиналось уже раза 2-3, по звуку похоже на так называемые спорадические перестрелки. Были слышны длинные – на 5-8 выстрелов – очереди, - поделился один из очевидцев.

Никакой официальной информации на этот счет нет. На запрос, который мы направили в пресс-службу МВД еще вчера, ответ на данный момент не поступил. Пока кстовчанам остается лишь строить догадки и предположения. Некоторые интернет-пользователи считают, что это были учения, кто-то грешит на охотников, ну а кто-то и вовсе предполагает, что это звуки компьютерной игры-стрелялки, воспроизведенные через мощный сабвуфер.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью жителей Дзержинска напугали звуки мощных взрывов.