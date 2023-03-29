Восемь таунхаусов и гостиницу построят в нижегородской деревне Афонино. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В деревне Афонино Кстовского района планируют построить восемь таунхаусов и гостиницу. Информация об этом содержится в документах на сайте минграда Нижегородской области.

Согласно приказу о планировке территории, речь идет об участке в границах улиц Зеленый Дол, Зеленая и Казанское шоссе. ООО «Грепс» планирует построить здесь восемь жилых домов блокированной застройки, или таунхаусов, а также магазин, рынок, гостиницу, автомойку и два здания для размещения организаций. В основном все строения будут не выше трех этажей, и только гостиница будет пятиэтажной.

Вместе со строительством на указанной территории планируется проложить дороги и тротуары, смонтировать освещение, обустроить парковки и площадки различного назначения.

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